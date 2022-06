Piccinini: Donnarumma incapace di comprendere i propri errori. Complimenti a Tiziana Alla

Interviene sul battibecco con la giornalista Rai: un limite non da poco per un giocatore del suo livello. Complimenti a lei, non molti colleghi avrebbero fatto quella domanda

Stasera in tv, dopo il 5-2 della Germania all’Italia c’è stato il battibecco tra Donnarumma e la giornalista rai Tiziana Alla che ha semplicemente fatto il proprio lavoro ricordando al portiere che anche in altre occasioni ha commesso errori in fase di costruzione (vedi Real Madrid-Psg). Donnarumma – abituato come tutti i calciatori alle domande inutili – non l’ha presa bene.

Sulla questione è intervenuto su Twitter Sandro Piccinini che ha scritto:

Donnarumma si dimostra incapace di comprendere i propri errori, un limite non da poco per un giocatore del suo livello. Complimenti a @allatiziana, non molti colleghi avrebbero fatto quella domanda.

La giornalista lo ha ringraziato e ha scritto:

Grazie Sandro, detto da te vale tanto per me. Sai bene quanto sia complicato gestire quei momenti. Non ho mai cercato le polemiche fine a se stesse. So soltanto che facendo questo lavoro, le domande bisogna farle.

