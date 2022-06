Donnarumma alla Rai: «Vuoi dare la colpa a me? Ancora il fallo del Real Madrid?»

Il portiere si arrabbia con la giornalista che giustamente gli fa notare che non è la prima volta che commette errori in costruzione: «Volete fare polemiche»

Gigio Donnarumma ai microfoni della Rai dopo la sconfitta per 5-2 contro la Germania. E ancora una volta i calciatori confermano di essere impreparati al minimo contraddittorio, abituati come sono a quelle domande scialbe e inutili che caratterizzano i post-partita. Stavolta, giustamente, la giornalista gli ha fatto notare che ci ha messo del suo con la palla persa in costruzione sul 4-0 e gli ha ricordato che non è la prima volta che gli capita. Lui è caduto dal pero come se il pasticcio col real Madrid non fosse mai accaduto, per lui quello di Benzema è stato fallo.

«Siamo arrabbiati, non ci sono scuse, bisogna ripartire, guardarci in faccia e dimostrare che non siamo questi. Stasera veramente non ci sono scuse. Ci è mancato tutto questa sera, è sopraggiunta anche un po’ di stanchezza visto che siamo a fine stagione. Ci dispiace per i tifosi, non va bene, adesso analizzeremo tutto insieme. Sì anche io sul 4-0, tutti abbiamo fatto degli errori. Sul 4-0 potevo capire la situazione e buttarla via. Dopo gli errori si cresce. Bisogna guardarci in faccia, riposare. Non è la prima volta? Quando mi è capitato? Col Real Madrid col fallo? Vabbè dai, se vogliamo fare polemiche su queste cose. facciamo polemiche. Io faccio il discorso di squadra. Per me tutti abbiamo fatto errori, se vuoi dare la colpa a me, me la prendo. Sono il capitano, mi prendo le colpe e le mie responsabilità. Volete fare questione sugli errori. Vado avanti a testa alta. Sì dagli errori si impara, mi hai detto che non è la prima volta, volete fare questioni sugli errori.