Migliaccio, il consigliere di Zidane: «Zinedine al Psg? Voci infondate. Nessuno ci ha contattati»

All’Equipe: «Dubito fortemente che Al Thani, sia abituato a usare i social o i media per gestire i suoi affari e prendere decisioni cruciali sul futuro del Psg»

Questa mattina i giornali spagnoli hanno lanciato la notizia di un accordo molto vicino tra Zinedine Zidane e il Psg, ma a spegnere gli entusiasmi arrivano le dichiarazioni di Alain Migliaccio, storico consigliere del tecnico, che, all’Equipe, smentisce la voce che circola. Tutte notizie infondate, dice, nessuno ha preso contatti con l’allenatore o il suo entourage.

«Tutte queste voci che circolano sono infondate. Ad oggi, sono l’unica persona ammessa a rappresentare e consigliare Zinedine Zidane. Né Zidane né io siamo stati contattati direttamente dal proprietario del Psg. Dubito anche fortemente che Sua Maestà l’emiro del Qatar, lo sceicco Tamin Bin Hamad Al Thani, sia abituato a usare i social network o i media per gestire i suoi affari e prendere decisioni cruciali per quanto riguarda il futuro del PSG. Non sono nemmeno sicuro che sia davvero interessato all’arrivo di Zinedine Zidane».