Libero: comunque si concluda la questione Maldini-Massara, nel Milan non regnerà la sintonia

RedBird si presenta male. Il ritardo nei rinnovi parla di una sintonia pressoché inesistente. Se non arrivasse la firma sarebbe un clamoroso autogol

Il rinnovo di Maldini e Massara ancora non arriva. Un clamoroso autogol per la nuova proprietà del Milan, scrive Libero, in qualunque modo si concluda la vicenda.

“Si dice che dalla prima impressione si possa capire tutto. E quel che è certo, per i tifosi del Milan, è che RedBird abbia scelto il modo peggiore per presentarsi come nuovo padrone del Diavolo. Tra una comunicazione quasi inesistente, in perfetto stile Elliott, i clamorosi ritardi sui rinnovi di contratto e un immobilismo sul mercato che sta facendo sfumare più di un obiettivo rossonero”.

Dal club assicurano che entro oggi tutto andrà a buon fine,

“ma comunque andrà a finire questa faccenda, il messaggio che passa è evidentemente negativo. Perché parla di una sintonia pressoché inesistente tra chi comanda il club e chi dovrebbe guidarlo verso i futuri successi. E nel malaugurato in caso in cui dovesse accadere qualcosa di clamoroso, e che quindi Maldini e Massara lasciassero il Milan, si concretizzerebbe un clamoroso autogol, perché i tifosi sono tutti dalla parte dei due dirigenti e i fatti dimostrano come il loro lavoro, fin qui, sia stato encomiabile”.