Gazzetta: Maldini chiede che sia messa nero su bianco la garanzia di autonomia decisionale sul mercato

Oggi scadono i contratti di Maldini e Massara con il Milan e il contratto di rinnovo non è stato ancora firmato. A partire dalla mezzanotte, i due dirigenti saranno liberi di firmare con altre squadre. Il nodo più grande resta quello della richiesta di autonomia, scrive la Gazzetta dello Sport.

“Paolo Maldini e la proprietà del Milan si sono scambiati bozze di contratto negli ultimi giorni e la grande questione è l’autonomia decisionale. Qui, più che altrove, si sta giocando la partita. Non è questione di aumentare le competenze – Maldini non vuole un ruolo di amministratore delegato a tutto tondo, non vuole occuparsi della gestione finanziaria del club – ma di avere la fiducia totale della proprietà e l’ultima parola sulle decisioni che riguardano l’area tecnica, suo ambito di competenza. Maldini, insomma, chiede che siano messe per iscritto le sue competenze e, se stiamo all’attualità estiva, che sia garantita l’autonomia decisionale sul calciomercato, ovviamente in accordo con Massara e Pioli”.