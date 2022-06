Gattuso approda in Spagna, ma vuole far le spese in casa Napoli. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, uno dei calciatori nella lista dei desideri sarebbe infatti Matteo Politano.

L’esterno resta in uscita dal Napoli e ha proprio nell’ex allenatore azzurro un suo grandissimo estimatore. Per il Corriere del Mezzogiorno, l’interesse sarebbe tanto reale che la dirigenza dei Pipistrelli starebbe per offrire circa dodici milioni di euro per provare a strappare l’ex Inter al Napoli, che a sua volta starebbe tentando di stringere per l’acquisto di Federico Bernardeschi a parametro zero.