Icardi rischia di finire fuori rosa: il Psg valuta la linea dura per costringere gli esuberi a partire

Lo scrive Le Parisien.Il nuovo ds Campos non è nuovo a metodi del genere. Già al Lille gli esuberi venivano isolati con spogliatoi secondari e privati del posto auto

Sarà molto calda l’estate di Mauro Icardi. L’attaccante argentino, ex capitano dell’Inter, potrebbe infatti ritrovarsi a rivivere i fantasmi dell’ultimo periodo vissuto in nerazzurro, quando fu privato della fascia e messo fuori rosa. Stavolta, però, i suoi comportamenti non c’entrano niente, men che meno il suo rapporto coi compagni. È semplicemente la “linea dura” del direttore sportivo dei parigini, Campos, che stando a quanto riporta Le Parisien, avrebbe intenzione di riproporre, per gli esuberi del Psg, le stesse maniere del periodo di Lille, testimoniate peraltro da diversi calciatori.

La privazione del posto auto e l’isolamento negli spogliatoi (i giocatori fuori rosa dovranno cambiarsi in spogliatoi “secondari”) sono solo alcuni dei metodi che il nuovo direttore metterà in pratica per costringere chi non è considerato intraneo al progetto tecnico a trovarsi un’altra sistemazione. Sempre secondo il quotidiano parigino, oltre a Icardi è nel mirino della società anche Kurzawa. Maurito, qualche settimana fa, aveva dichiarato di voler restare a Parigi, attirando peraltro le critiche di parte della stampa francese, che attaccò duramente lui e Paredes.