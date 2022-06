Gazzetta: il Napoli e Mertens si studiano, Spalletti vorrebbe tenerlo

La Gazzetta, con Maurizio Nicita, fa il punto sulla trattativa Napoli-Mertens. La dead-line è il 30 giugno quando scadrà l’opzione sul contratto biennale da 4,5 milioni, opzione che il Napoli non eserciterà. Bisognerà capire se le parti andranno avanti con un nuovo contratto. È una partita a scacchi.

il giocatore attende senza fretta perché vuole capire fino in fondo il progetto e come poterne farne parte. Proprio questa capacità di restar calmo e aspettare il momento migliore senza temere di restare “disoccupato”, dimostra anche la personalità di un giocatore, inizialmente non sfruttato al meglio da Spalletti ma che alla fine ha convinto il tecnico che ora vorrebbe tenerlo.

Il Napoli vorrebbe che fosse l’attaccante a chiedere una cifra, facendogli in qualche modo sapere che i nuovi stipendi per quelli come lui non vanno oltre i 3 milioni lordi, che significa 1,7 netti al giocatore. Vale a dire meno del 40 per cento di quanto attualmente percepisce. Ma crediamo che alla fine la questione non si risolverà sotto l’aspetto economico, piuttosto sulla ricostruzione di un rapporto fiduciario.