Gazzetta: Gattuso al Valencia, contratto biennale a 2 milioni netti a stagione più bonus

Ringhio Gattuso ricomincia dalla panchina del Valencia. La Gazzetta dello Sport dà i dettagli del contratto che ha firmato ieri. L’ex Napoli si lega al club spagnolo per i prossimi due anni.

“Il contratto prevede un ingaggio da 2 milioni di euro netti, con la sponda dei bonus per gli obiettivi di squadra: ovviamente ci sono quelli per la qualificazione nelle coppe ma anche quello per il titolo nella Liga”.

A Valencia non troverà un clima sereno.

“Va messo in evidenza come dalle parti del Mestalla tira aria di contestazione. Il magnate asiatico, proprietario della società dal 2014, è nel mirino dei tifosi, delusi dal nono posto nell’ultimo campionato. E c’è il rischio concreto che la nuova stagione porti all’addio dei giocatori più in vista: Guedes, l’acquisto più caro nella storia della società (40 milioni), ma anche i nazionali Soler e Gayà, appetiti non solo in Spagna. A ciò va aggiunto che le stringenti norme della Liga vincolano il Valencia ad un mercato particolarmente virtuoso: servono cessioni per almeno 70 milioni se si vuole arrivare al pareggio di bilancio”.