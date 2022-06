Marca: «Mendes ha piazzato Gattuso al Valencia, è l’ultimo colpo di roulette di Lim»

Il veleno lo precede. “L’italiano lavora nell’ombra già da un mese. Bordalás non sa ancora di essere stato esonerato”

“Gattuso 2024”. Che piazzato così, in apertura della home di Marca, fa un po’ effetto Blade Runner 2049. Non è fantascienza, perché scrivono gli spagnoli, davvero Gattuso ha ri-trovato una panchina: il Valencia, che quest’anno ha chiuso la Liga al nono posto, a -11 dall’ultimo posto disponibile per Coppe. E giustamente, scrive Marca, Peter Lim tenta “un altro giro alla roulette“.

Il veleno lo precede, basta vedere la foto che hanno scelto tra le mille di un portafoglio che varia dal cipiglio all’espressione incazzata: tanto per cominciare, ancor prima della firma, già pare che stia mandando a quel paese qualcuno.

Ora “l’italiano è a Singapore per progettare la futura squadra con Peter Lim“. Sostituisce José Bordalás, che il club ha licenziato e al quale dovrà corrispondere 700.000 euro a risarcimento. Per Rino questo ed altro.

“La cosa curiosa – scrive Marca – è che Bordalás ancora non lo sa: non ha ricevuto alcuna notizia di licenziamento e nemmeno i suoi collaboratori”.

In ogni caso “Gattuso si è recato a Singapore per incontrare il proprietario e spiegargli il piano per il futuro, che include vendite massicce e ripulire i conti della società. L’italiano ha deciso di accettare la proposta e firmerà due stagioni più una facoltativa”.

Marca sottolinea che “la figura di Mendes, che ha preso importanza dopo un paio d’anni di assenza dal club, è stata fondamentale per compiere questo nuovo passo”.

Di più: “Gennaro Gattuso lavora nell’ombra da più di un mese come futuro allenatore del Valencia“. “Il nome dell’allenatore italiano è stato proposto dal suo agente Jorge Mendes quando Peter Lim gli ha chiesto di essere coinvolto nel nuovo progetto, poco dopo la finale di Siviglia contro il Betis, il 23 aprile”.