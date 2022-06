Festival Internazionale del Libro d’inchiesta, a Massalubrense si discute la vicenda Wikileaks 

Il quarto appuntamento della rassegna è dedicato a “Il potere segreto – perché vogliono distruggere Julian Assange e Wikileaks” di Stefania Maurizi

Lunedì 27 Giugno alle 20, all’Hotel Gocce di Capri di Massalubrense, si parlerà della vicenda Wikileaks e dei recenti aggiornamenti sull’estradizione di Assange negli Usa. L’appuntamento, quarto appuntamento del Festival Internazionale del Libro d’inchiesta, porta il titolo “Il potere segreto – perché vogliono distruggere Julian Assange e Wikileaks”. Saranno presenti l’autrice Stefania Maurizi, la moglie e avvocatessa britannica Stella Assange in collegamento video, Maddalena Oliva, vicedirettrice del Fatto Quotidiano, e Max Civili, giornalista e scrittore. Gli ideatori sono il giornalista del Fatto Quotidiano, Vincenzo Iurillo e Marco Cocurullo, Hospitality Manager. L’organizzazione è curata da Marco Cocurullo, Vincenzo Iurillo e Max Civili.

Il Festival Internazionale del Libro d’inchiesta è alla sua seconda edizione.

Nel 2022 la prima rassegna del libro d’inchiesta in Italia diventa internazionale, trattando i grandi casi italiani e mondiali che hanno interrogato il nostro Paese. Il Caso Regeni, il Caso Telejato, sono solo alcuni dei temi dibattuti nella II edizione del Festival del Libro del Giornalismo e d’Inchiesta che diventa, a tutti gli effetti, internazionale. Incontri e dibattiti tra scrittori e giornalisti tornano nell’incantevole scenario del Resort Gocce di Capri a Massalubrense ogni lunedì dal 6 giugno al 29 agosto. La manifestazione è NOT FOR PROFIT e offre una reale proposta culturale differente in una location mozzafiato nel periodo di maggiore affluenza turistica delle costiere sorrentina e amalfitana.