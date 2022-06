CorSport: il Brighton tira sul prezzo di Østigard, il Napoli torna a pensare a Kim del Fenerbahce 

Nel dubbio su quanto accadrà con Koulibaly, il Napoli continua la sua ricerca di un centrale e dal database di Castel Volturno torna in lizza Kim, del Fenerbahce. Lo scrive il Corriere dello Sport. Era già tra gli obiettivi del mercato di gennaio.

“Il Napoli ha cominciato a dare un’occhiata in giro, ha rispolverato antichi ricordi, ha ripensato a Min-jae-Kim, sudcoreano del Fenerbahce, ventisei anni da compiere e una relazione che a Castel Volturno da un anno va ingrossandosi: quando il difensore ha cominciato a farsi notare in Turchia, dove è atterrato dodici mesi fa, è iniziato il sottile giochino della seduzione. E a gennaio, quindi, come se fosse l’altro ieri, il Napoli ci ha già provato a dotarsi di un corazziere di un metro e novanta con attitudini non solo acrobatiche”.