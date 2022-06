CorMez: il Chelsea su Koulibaly, il Napoli potrebbe presentare un’importante offerta di rinnovo in ritiro

Sul futuro di Kalidou Koulibaly spunta l’ombra del Chelsea. Il club inglese ha perso Rudiger e cerca un rinforzo per la difesa. Il senegalese potrebbe essere un’alternativa. Il Napoli, però, scrive il Corriere del Mezzogiorno, intende trattenere il suo centrale e potrebbe offrirgli un’importante proposta di rinnovo in ritiro.

“Proprio l’agente di KK è a Londra: il Chelsea lo monitora nel mercato internazionale dei difensori. I Blues hanno perso Rudiger, trasferitosi al Real Madrid a parametro zero, e individuano in De Ligt o Koundè la priorità, Koulibaly è una possibile alternativa meno costosa. Il Napoli, però, vuole trattenerlo e durante i ritiri potrebbe presentargli una proposta importante per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2023”.