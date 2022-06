Chelsea, United e City aprono l’asta per De Ligt. La Juve vuole 115 milioni ma potrebbero bastarne 90 cash

Sul CorSport. Il club vuole solo cash o una contropartita funzionale al progetto di Allegri, per questo ha declinato la prima proposta del Chelsea: 45 milioni più Werner

“Tutti vogliono De Ligt, l’assalto continua”.

Lo scrive il Corriere dello Sport, raccontando l’asta che si è scatenata sul difensore della Juventus che, da parte sua, vuole abbandonare il club. In pressing su di lui c’è il Chelsea, ma lo United non molla e il City prova la sorpresa.

La Juve vorrebbe rinnovargli il contratto, ma il giocatore, come detto, non intende restare. La trattativa per una cessione dovrà in ogni caso soddisfare tutti. Arrivabene, nell’intervista rilasciata oggi a Tuttosport è stato chiaro. Il quotidiano sportivo parla della richiesta della Juve per dare via il suo difensore.

“per cedere De Ligt, la Juve non prescinde dai 115 milioni della clausola rescissoria. Solo cash, insomma, e anche 80-90 milioni, alla fine, potrebbero essere sufficienti”.

Eventuali contropartite tecniche dovrebbero rispondere al progetto di Massimiliano Allegri.

“Per questo motivo, la Juve ha declinato la prima proposta del Chelsea: 45 milioni più Werner. L’attaccante tedesco non è ritenuto strategico, così come Cristian Pulisic, il secondo nome messo sul tavolo”.

Entro fine settimana si attende un ulteriore contatto con il club inglese che possa portare a compiere passi avanti. Prima il Chelsea deve chiudere l’affare Raphinha, poi passerà ad organizzare la difesa. Per i nomi in ballo c’è anche quello di Koulibaly.

Una contropartita che piacerebbe alla Juve potrebbe essere Jorginho. Ma, come detto, il Chelsea non è l’unico club in corsa.

“Il Chelsea non è solo, in ogni caso, nella corsa a De Ligt. All’orizzonte si affaccia, infatti, la doppia candidatura dei club di Manchester, che potrebbero dar vita ad un appassionante derby-asta”.