Braida: «Avremmo voluto tenere Gaetano, ma il Napoli ha detto che vuole valutarlo in ritiro»

A Radio Kiss Kiss Napoli: «Ha grandi qualità e tanti margini di crescita. Viene da due stagioni positive, ma ora deve consacrarsi»

Il direttore sportivo della Cremonese, Ariedo Braida, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli su Gianluca Gaetano, uno dei principali protagonisti della cavalcata della stagione, che ha portato la squadra in Serie A. Ha detto che avrebbero voluto tenere Gaetano in squadra, ma che il Napoli ha chiesto espressamente di valutarlo nel ritiro estivo per capire se può inserirsi nel gruppo.

“Avremmo voluto tenere Gaetano, ma il Napoli ci ha comunicato che vuole valutarlo in ritiro. Ha grandi qualità e tanti margini di crescita, il suo ruolo non è ancora ben definito. E’ reduce da due stagioni positive, ma ora deve consacrarsi”.