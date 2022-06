Ambrosino, il papà: «Mi ricorda Higuain, sa fare l’ultimo passaggio e vede la giocata prima degli altri»

Inizia a girare con una certa insistenza il nome di Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo, giovanissimo attaccante del Napoli, capocannoniere del campionato Primavera di quest’anno. L’Italia ha cominciato a conoscerlo dopo il gol di sinistro con cui ha portato la Nazionale Under 19 alle semifinali dell’Europeo di categoria. Tornato dalla Slovacchia, Ambrosino dovrà fare l’esame di maturità. Poi, con ogni probabilità, sarà agli ordini di Spalletti a Dimaro. Di lui ha parlato suo padre, Mimmo, intervenuto a Radio Marte.

Sulla stagione appena conclusa.

«Giuseppe ha fatto una bellissima stagione, 20 gol di cui molti importanti. Sta tirando ormai la carretta da un anno, senza mai fermarsi. Appena finito il campionato ha fatto soltanto 5 giorni di vacanza, poi è partito subito con la Nazionale. Ora non sappiamo se andrà in ritiro con il Napoli. La nostra speranza è quella che faccia bene e che riesca a stare nella prima squadra del Napoli, lui sa bene che la società azzurra ha in mente la giusta strada per lui. Spero che possa mettersi in luce, poi quello che succede dipenderà da Spalletti»