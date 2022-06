Ambrosino, primo gol agli Europei Under 19: l’attaccante del Napoli punisce la Slovacchia – VIDEO

L’assist è di Miretti, centrocampista della Juventus che Allegri ha fatto esordire in questa stagione. Il procidano incrocia da centravanti puro

Arriva la prima gioia «europea» per Giuseppe Ambrosino, centravanti del Napoli Primavera, capocannoniere dell’ultimo torneo giovanile, in rete questo pomeriggio con la Nazionale italiana Under 19, che sta disputando in Slovacchia gli Europei di categoria. L’attaccante procidano, imbeccato da un assist di Miretti, centrocampista della Juventus che Allegri ha fatto esordire in questa stagione, ha incrociato alla grande col sinistro e battuto il portiere della Nazionale ospitante. Un bel gol e una bella soddisfazione per un ragazzo che si candida ad un ottimo avvenire.

Primo gol EUROPEO di Giuseppe Ambrosino!

1-0 contro la Slovacchia under 19, vi prego @sscnapoli, non inguaiate un talento. pic.twitter.com/sSeQiFXl4g — I Gigi 78 I (@Vicidominus) June 21, 2022