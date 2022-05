Repice: «Mourinho, Ancelotti ed Allegri sono il meglio del meglio del calcio mondiale»

La nota voce della Rai a Radio Punto Nuovo. «Se Ancelotti non ha vinto trofei a Napoli è per le incomprensioni con l’ambiente e per la società»

«Mourinho, Ancelotti e Allegri sono il meglio del meglio nel calcio mondiale. Se Ancelotti non ha raggiunto trofei a Napoli, è più per le incomprensioni con l’ambiente e per la società», è l’opinione di Francesco Repice, nota voce di Rai Sport, intervenuto a Radio Punto Nuovo sulla vittoria della Roma in Conference League.

«Mou vuole vincere subito, perché sa del potenziale finanziario di questo club. Al di là del doppio confronto con la Juventus, la Roma avrebbe lottato sino all’ultimo per il quarto posto. Poi ha concesso molto in campionato. Mourinho ha spiegato bene che la squadra è da Conference League ma la piazza si è ricompattata e si è riunita, dopo che si era dissoluta prima dell’arrivo dei Friedkin»

A Roma hanno seguito Mourinho.