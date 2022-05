Libero su Dybala: che pena le sue lacrime di coccodrillo, ha avuto 7 anni per meritarsi il rinnovo 

Su Libero, Luca Beatrice scrive delle “lacrime di coccodrillo” di Paulo Dybala per l’ultima sua partita allo Stadium, quella contro la Lazio di lunedì sera. Ormai è una moda piangere nel giorno dei saluti, lo ha fatto anche Insigne nella sua ultima partita al Maradona, quella contro il Genoa. Beatrice si scaglia contro Dybala.

“nella Juve ha avuto sette anni di tempo per recitare il ruolo di primattore senza riuscirci, per un motivo o per l’altro”.

L’ultimo suo lampo, scrive, risale alla prestazione stellare contro il Barcellona dell’aprile 2017, quando fu autore di una doppietta. Da allora, “nelle partite importanti la Joya o si eclissava o la saltava per infortunio”.

“Tutto estetica e fragilità, Paulo Dybala rappresenta quella nuova specie piuttosto nutrita di giocatori che reclamano affetto e protezione come i panda”. Piace a ragazzini e ragazzine “dalla commozione facile, cresciuti con i reality e la lacrima sempre in tasca buona per qualsiasi causa”, piace perché non dimostra i suoi 29 anni, “ha la faccia da cucciolo”.