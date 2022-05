Klopp: «Mia moglie mi ha detto che non poteva pensare di lasciare Liverpool nel 2024»

Rinnovato fino al 2026 il contratto col Liverpool, in corsa per un clamoroso «quadruple», Jurgen Klopp s’è detto «contento, onorato, beato, privilegiato ed eccitato» dall’accordo. Il tecnico tedesco ha aggiunto che il contratto più importante della sua vita che è quello firmato con Ulla, sua moglie. È grazie a lei che ha cominciato a pensare di estendere l’intesa coi Reds.

Era una permanenza tutt’altro che scontata. Klopp la faceva dipendere dalle energie che avrebbe ancora potuto dedicare al Liverpool, il club che ha risollevato in oramai sette anni di lavoro. Le prestazioni dei “suoi” Reds, però, l’hanno convinto.

Il rapporto col club.

Quando i proprietari mi hanno portato la possibilità di rinnovare, mi sono posto la domanda su cui ho riflettuto pubblicamente. Ho l’energia e l’atmosfera per dare ancora a me stesso ciò che questo posto fantastico richiede all’allenatore? Non ho avuto bisogno di molto tempo per rispondere, in verità.