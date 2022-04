The Athletic: Klopp al Liverpool fino al 2026. Prolungato il contratto del tecnico tedesco

Il precedente accordo scadeva nel 2024. A convincerlo le prestazioni dei Reds, in corsa per centrare un clamoroso «quadruple» in questa stagione

Jurgen Klopp ha firmato un prolungamento dell’attuale contratto – che scadeva nel 2024 – con il Liverpool. Rimarrà l’allenatore dei Reds fino al 2026. Lo annuncia The Athletic.

Non era un fatto scontato: Klopp è al Liverpool dal 2015, si pensava che dopo la stagione 2023-2024 potesse lasciare e prendersi un anno sabbatico. Recentemente, aveva affermato che sarebbe restato se avesse avuto le energie per continuare il suo lavoro. A convincerlo sono state le prestazioni della sua squadra, in corsa per centrare un clamoroso «quadruple» in questa stagione. Il Liverpool ha già vinto la Carabao Cup, è un punto dietro il Manchester City in vetta alla Premier League, disputerà la finale di FA Cup e ha un piede e mezzo in finale di Champions League.