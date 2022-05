Juan Jesus rinnova col Napoli. De Laurentiis: «Sono molto contento che resterà ancora con noi»

Sono giornate di annunci in casa Napoli. Il presidente su Twitter: «Juan è un ottimo calciatore ed una bravissima persona»

S’è distinto per le sue qualità, dentro e fuori dal campo. E qualche giorno fa era stato lui stesso, su Instagram, a annunciare che la sua esperienza in azzurro sarebbe continuata.

«Venire a Napoli è stato come trovare una bottiglietta d’acqua fresca – aveva scritto – che ti aspetta in mezzo al deserto. L’ho finita in un sorso. Che soddisfazione. Ci siamo trovati ragazzi. E adesso non fermiamoci: il sogno non è finito, il sogno è appena cominciato» Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juan Jesus (@juan05jesus)

Stiamo parlando di Juan Jesus, il centrale difensivo di Belo Horizonte ex Roma ed Inter accolto a Napoli come se facesse un altro lavoro e recuperato da Spalletti dopo due anni di inattività di fatto. Che s’è conquistato il rinnovo a suon di prestazioni, mostrando una grandissima affidabilità. Esercitata, dunque l’opzione presente nel contratto. L’annuncio ufficiale è arrivato pochi minuti fa, su Twitter, come da consuetudine. E l’ha fatto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Juan Jesus è un ottimo calciatore e una bravissima persona. Sono molto contento che resterà ancora con noi #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) May 27, 2022