I tifosi del Liverpool che raggiungono Parigi con un gommone fanno impazzire i social – VIDEO

Una storia incredibile quella raccontata da Sky Sports. Alcuni tifosi del Liverpool, nonostante il loro volo fosse stato cancellato, hanno deciso di fare una vera e propria follia pur di non perdersi la finale di Champions League col Real Madrid: hanno raggiunto Parigi – sede della finale – con un gommone, attraversando la Manica, partendo dall’Inghilterra. Il video, diventato virale sui social, è stato immediatamente riportato dalla nota emittente satellitare.

This group of Liverpool fans made their way to Paris in a speedboat for the #UCLfinal after their flight was cancelled!🚤pic.twitter.com/PguobokTQj

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 28, 2022