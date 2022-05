Finale di Champions League, il bilancio della polizia di Parigi: 238 feriti lievi e 68 arresti

La polizia parigina ha diramato il bilancio del caos che si è verificato ieri fuori dallo Stade de France, prima della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid: 238 feriti lievi e 68 arresti.

Di quanto accaduto abbiamo abbondantemente scritto. Il Telegraph ne offre un resoconto perfetto e dettagliato. Solo un caso, oltre all’esemplare comportamento dei tifosi, ha evitato che la serata si trasformasse in tragedia. La Uefa ha organizzato le cose in modo pessimo. La causa del disordine è stata la lentezza dei controlli all’ingresso e la presenza di molti tifosi con biglietti falsi o addirittura senza titolo di ingresso. La polizia, temendo di perdere il controllo, ha spruzzato spray al peperoncino contro i tifosi, e lacrimogeni sulle famiglie con i bambini al seguito. I tifosi hanno forzato i cancelli per entrare.