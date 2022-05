Il Telegraph: lacrimogeni sui bambini e la polizia francese ha provato a dare la colpa ai tifosi

Dopo quanto accaduto ieri allo Stade de France il Liverpool ha chiesto l’apertura di un’indagine formale. The Telegraph ricostruisce quanto accaduto, riportando alcune testimonianze dei tifosi inglesi.

Il ministro degli Interni francese, Gerard Darmanin, ha inizialmente dato la colpa ai tifosi inglesi, accusando alcuni di loro di aver aggredito gli steward.

Twittando una foto che lo ritrae accanto al ministro dello sport francese, Amelie Odea-Castera, al centro di controllo dello Stade de France, ha dichiarato:

La giornalista Kelly Cates, figlia della leggenda del Liverpool Kenny Dalglish, si è resa conto dei problemi che si stavano verificando già da due ore prima del calcio d’inizio e ha avvertito i tifosi del pericolo. I controlli di sicurezza, lentissimi, spingevano i tifosi in un collo di bottiglia pericoloso, con i supporter che cercavano di accedere allo stadio da una rampa che portava al gate U sul lato ovest dello stadio.

Anche le famiglie dei giocatori hanno assistito al modo in cui sono stati trattati i tifosi. Il fratello di Joel Matip, Marvin, ha chiaramente incolpato la polizia:

“L’organizzazione intorno e nello stadio è indegna di una finale CL! Usare gas lacrimogeni in aree con bambini e tifosi non colpevoli è pericoloso!”.

Alle 20,40 la polizia francese ha twittato in inglese e spagnolo: “non forzare l’ingresso”, ma ci sono state segnalazioni che erano i francesi che stavano cercando di ottenere l’ingresso allo stadio senza biglietto, scrive The Telegraph.

Il giornalista Andy Kelly, che lavora per il Liverpool, ha scritto sui social:

“La polizia aveva allestito dei blocchi con i loro furgoni in avvicinamento alla rampa che correva sotto l’autostrada A1, che passa dal lato ovest dello stadio per cercare di rallentare il flusso dei tifosi fino ai controlli su biglietti e borse. Tuttavia, due ore e mezza prima del calcio d’inizio, quando sono arrivati i giornalisti del Telegraph, i controlli avevano rallentato per consentire il passaggio solo a pochi tifosi, mentre a centinaia erano bloccati accalcati in uno spazio ristretto”.