CorSport: si chiude il ciclo Benitez, quello del Napoli sarà un mercato di rifondazione

Via Insigne e Ghoulam, forse Osimhen. Giuntoli punta Barak, Scamacca e Simeone. Interesse anche per Haller Hickey, Østigard, Traore e Terrier

In estate si chiuderà il ciclo Benitez. Per il Napoli sarà un mercato di rifondazione, scrive il Corriere dello Sport. Via Insigne e Ghoulam, tanto per cominciare.

“Si dissolverà il ‘Progetto’ che Rafa Benitez e Riccardo Bigon allestirono in quel 2013, la fase dello sviluppo e dell’europeizzazione”.

Molto dipenderà anche dalla eventuale vendita di Osimhen.

“Il centravanti del futuro, che starebbe dentro al cosiddetto progetto, si chiama Gianluca Scamacca, ha ventitré anni, un fiuto del gol e una fisicità che rassicurano, come Sebastien Haller (che però ha 28 anni) o come Martin Terrier (25 del Rennes). Con l’apertura verso il rinnovo di Mertens, cambierebbero anche le prospettive per Petagna, che ha sempre un proprio mercato: a Giuntoli piace, per un organico extralarge, il «Cholito» Simeone, e più in generale a Verona c’è anche altro, ad esempio, Barak, centrocampista con caratteristiche ampie e una tendenza che lo spinge a starsene comodamente in un centrocampo a due o a tre”.

Kvaratskhelia è già del, Napoli,

“Olivera dovrebbe diventarlo e mentre si rifletterà su Gaetano (22 anni, quanto basta per crederci) e Zerbin (23, persino più adulto), Giuntoli si guarderà intorno, cercherà altro (Hickey del Bologna; Østigård del Genoa ma di proprietà dello Stoke, Traore del Sassuolo), annuserà il mercato e ne seguirà la scia”.