Barbano: Mourinho come Geppetto, ha plasmato la Roma rendendola un Pinocchio tenace e coraggioso

Stasera alle 21 si giocherà Roma-Leicester, ritorno della semifinale di Conference League. Sul Corriere dello Sport, Alessandro Barbano scrive di Mourinho. In lui e nella Roma sono riposte le speranze di tutti gli italiani di rivedere una squadra del nostro Paese vincitrice in Europa dopo anni. Dello Special One, Barbano elogia la capacità che ha avuto di plasmare la Roma a sua immagine e somiglianza.

“Lo Special non passerà probabilmente alla storia come il più grande tattico del calcio moderno. Ma la sua capacità di plasmare una squadra come una poltiglia di creta, dandole giorno dopo giorno una forma sempre più netta, è una virtù che ne fa un personaggio unico tra i signori della panchina. Questo miracolo si è ripetuto nella capitale in mezzo a una transizione societaria che non ha ancora consentito ai Friedkin di risultare decisivi, in uno spogliatoio depresso da anni di languore, in un campionato reso più difficile dal rafforzamento delle provinciali e, da ultimo, in un ambiente che pure ha fatto fatica a trattenere la delusione di fronte ai primi ostacoli e ha trasmesso al tecnico e alla squadra scariche di insofferenza e di stress. Mourinho ha strapazzato il suo pupazzo senza pietà come un Geppetto implacabile, fino a quando non ne ha fatto un Pinocchio ubbidiente e tenace, umile e coraggioso. Alla fine dalla creta è spuntato il carattere con il quale la Roma ha fin qui saltato il fossato che conduce alla porta del Palazzo e nel quale galleggiano le carcasse di sei big italiane caduteci dentro. La semifinale di questa sera vale quanto l’ultima cottura: se il burattino giallorosso sarà duro al punto giusto, vorrà dire che l’alchemico collante di Mou avrà cementato la sua creta. E allora forse non ce ne sarà per nessuno. A un cuoco così abile resterà la fiamma per arrostire a puntino il topo, da offrire in pasto, con sorriso beffardo, ai suoi detrattori”.