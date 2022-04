Spalletti: «Abbiamo un po’ di colpe, potevamo fare meglio soprattutto nei duelli fisici»

A Dazn: «Con questa sconfitta le cose cambiano e ora si fa tutto più difficile, ma noi non abbiamo tra scelta che essere professionisti e ricominciare a fare le nostre cose per vincere la prossima partita»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro la Fiorentina terminata con una disfatta per gli azzurri che si giocano lo scudetto in questo finale di stagione

«Una sconfitta che mi scoccia perché è una sconfitta che ci costa molto e poi per certi versi non la meritavamo. Loro non hanno rubato niente perché hanno fatto la partita in maniera giusta, ma noi siamo partiti bene, poi abbiamo giocato qualche palla lunga e loro hanno preso il centrocampo. Poi dopo il pareggio c’è stato episodio del fallo su Mario Rui e abbiamo preso il secondo gol e poi anche il terzo in modo simile. Abbiamo un po’ di colpe per quello che è venuto fuori, però mi dispiace perché il pubblico e la squadra non se lo meritava»

Come l’avete impostata?

«La Fiorentina ha un controllo palla che ti viene a prendere palla anche a metà campo e poi lascia campo aperto per gli uno contro uno. Potevamo fare meglio soprattutto nei duelli fisici per far salire la squadra anche perché Odimhen non era al meglio avendo saltato alcuni allenamenti»

Zielinki e Fabian Rui

«Zielinski ha un passo brillante nella copertura delle distante, mentre Fabian non si sta allenando con continuità perché ha delle difficoltà»

Cambiano le cose ora per la corsa scudetto?

«Cambiano, cambiano, è chiaro che ora si fa tutto più difficile, ma noi no abbiamo tra scelta che essere professionisti e ricominciare a fare le nostre cose per vincere la prossima partita. Ora non dipende più da noi ma dagli altri»

È la quinta sconfitta in casa

«Sì, ma va valutato di partita in partita ae gli episodi. Non ci vedo nessun Problema da portare in superfice»