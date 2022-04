Messaggero: Sarri frustrato dagli atteggiamenti arbitrali, crede dipendano dall’antipatia politica per Lotito

Ieri a Formello aria tesa dopo aver rivisto alcuni episodi non sanzionati dal direttore di gara. Il tecnico è disilluso e sconfortato. Questa Lazio non ha potere.

L’arbitraggio di Lazio-Milan da parte dell’arbitro Guida non è piaciuto alla Lazio, tanto da provocare la reazione del direttore sportivo, Igli Tare, nel tunnel degli spogliatoi: il Messaggero scrive addirittura di urla. Ieri l’atmosfera non sembrava essersi rasserenata, a Formello, anzi. Tutti erano ancora più irritati dopo aver rivisto alcuni episodi controversi. Il quotidiano romano scrive che l’allenatore, Maurizio Sarri, è frustrato e convinto che gli arbitraggi a sfavore dipendano dall’antipatia di Lotito dal punto di vista politico.

“Ieri mattina a Formello erano tutti ancora più irritati dopo aver rivisto la spinta clamorosa di Tonali, proprio ad Acerbi, poco prima del centro subito sul gong. L’allenatore sostiene che non sarebbe cambiato nulla se i suoi giocatori avessero protestato in quel frangente convulso. È frustrato per gli atteggiamenti degli arbitri da inizio anno e si è convinto che dipenda dall’antipatia politica verso Lotito. Non ha potere, questa Lazio”.