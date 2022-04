Messaggero: battibecco tra Sarri e Lotito dopo il ko con il Milan, Tare urla contro l’arbitro Guida

Il Messaggero racconta di un battibecco tra il presidente della Lazio, Lotito, e il suo tecnico, Maurizio Sarri. Sarebbe avvenuto domenica sera, dopo la sconfitta della squadra contro il Milan, negli spogliatoi dell’Olimpico.

“Dipende da Lotito, che domenica sera è sceso nello spogliatoio e ha avuto un battibecco con Sarri per quanto accaduto. Tare invece ha fatto baccano con Guida nel tunnel dello stadio. Si capirà dalle decisioni del giudice sportivo Mastrandrea, se ha alzato troppo la voce con l’arbitro. Ma anche Sarri ha palesato in conferenza tutto il suo dissenso per la direzione del fischietto. E ieri mattina a Formello erano tutti ancora più irritati dopo aver rivisto la spinta clamorosa di Tonali, proprio ad Acerbi, poco prima del centro subito sul gong. L’allenatore sostiene che non sarebbe cambiato nulla se i suoi giocatori avessero protestato in quel frangente convulso. È frustrato per gli atteggiamenti degli arbitri da inizio anno e si è convinto che dipenda dall’antipatia politica verso Lotito. Non ha potere, questa Lazio”.