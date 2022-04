L’ha notato anche il Guardian: «Il Napoli non gioca per Osimhen, non può toccare solo 28 palloni»

Nicky Bandini: “Viene anche la tentazione di chiedersi se la retorica di Spalletti non abbia penalizzato i giocatori”

Il Napoli che “ha perso uno scudetto in albergo”, torna sul Guardian. Perché la Fiorentina che interrompe la corsa scudetto è un richiamo innegabile a quel dolore, anche per la stampa inglese: “Per i giocatori del Napoli che guardavano in televisione Inter e Juve a Firenze fu come una pugnalata al cuore”.

“Proprio come quattro anni fa, sono stati costretti a guardare un rivale per il titolo giocare prima di loro”. Per il Guardian certo non può esserci lo stesso stato “lo stesso impatto emotivo”, “tuttavia, il risultato ha rafforzato la necessità per il Napoli di rispondere con una vittoria”.

“Se il Napoli dovesse perdere di nuovo il titolo, questa volta non lo avrà perso in albergo, ma a casa sua”, al San Paolo.

“Viene la tentazione di chiedersi se l’intensa retorica di Spalletti li abbia penalizzati. Prima della sconfitta con il Barcellona, ​​ha invocato Maradona che tifa Napoli dal cielo. Prima della sconfitta contro il Milan, ha detto ai suoi giocatori che dovevano decidere se volevano essere “immortali” o “dimenticati rapidamente”. È possibile che alcuni giocatori avrebbero preferito meno pressione?”.

Inoltre, scrive ancora il Guardian, “possiamo chiederci “se sta mettendo a punto le sue tattiche” per Osimhen: “Troppo spesso sembra esserci disconnessione tra lui e il resto della squadra. Ha toccato palla solo 28 volte domenica e ha comunque prodotto un gol e un assist”. Nicky Bandini probabilmente legge il Napolista.