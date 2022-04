Appena 29 palloni toccati da Osimhen. Il Napoli non ha imparato a giocare per lui

Lo abbiamo scritto.

L’impressione è che il Napoli di Spalletti sia una squadra forte ma che non abbia mai sciolto l’equivoco di fondo, non è mai diventata la squadra che gioca per Osimhen. Eppure il nigeriano è stato fondamentale per i due gol: assist a Mertens per il momentaneo 1-1 e gran gol del 2-3 nel finale. Avrebbe dovuto toccare più di 15 palloni nel primo tempo e 29 in tutta la partita.