La Serie A cambia idea: niente più torneo invernale durante i Mondiali in Qatar

Secondo quanto scrive Calcio e Finanza, la Lega Serie A, riunitasi oggi in assemblea, ha accantonato l’idea di organizzare un torneo del nostro campionato durante i Mondiali in Qatar: ci sarebbero troppi pochi giocatori, tra i convocati dalle Nazionali e quelli a riposo prima della ripresa delle gare di gennaio.

“Niente torneo per la Serie A durante i Mondiali in Qatar. L’assemblea della Lega Serie A ha infatti preso atto oggi dell’impossibilità di organizzare il torneo, in Italia o all’estero (c’erano le ipotesi Usa o Medio Oriente), in parallelo alla prossima Coppa del Mondo che si svolgerà tra novembre e dicembre. Al centro c’è in particolare il tema dei pochi giocatori che sarebbero potuti essere a disposizione dei club, considerando chi sarà convocato ai Mondiali, chi sarà a disposizione della Nazionale italiana per lo stage di novembre e chi invece avrà un periodo di riposo prima della ripartenza del campionato a gennaio”.