La Gazzetta: Mertens vuole garanzie e non ci sta a fare la mascotte per tenere buoni i tifosi

C’è ancora speranza che il matrimonio non si celebri. Dries vuole arrivare in forma ai Mondiali, ha capito che Osimhen andrà via e vorrebbe sapere che Napoli sarà

Finché c’è vita, c’è speranza. Il secondo (o terzo) matrimonio tra il Napoli e Mertens potrebbe anche non essere celebrato. Mertens vuole pensarci bene, la Gazzetta scrive di paletti (potremmo definirle condizioni). In soldoni Dries non vuole rimanere ad ogni costo, come spiega Maurizio Nicita. Vuole avere garanzie sul suo utilizzo, vuole conoscere i piani di rinnovamento del club, non vuole essere la mascotte che resta per tenere buoni i tifosi (che sono tutti contenti del rinnovo del 35enne, sigh).

Scrive la Gazzetta:

Ha intuito benissimo che la scelta nasce dalla più che possibile cessione in estate di Victor Osimhen. E vuole capire quale sarà il suo ruolo, perché una delle sue priorità è arrivare in forma al Mondiale in Qatar del prossimo novembre. E per farlo bene serve non dico essere titolare ma giocare con un minimo di continuità, che non è esattamente quello che ha avuto in questa stagione.

Non vuole rimanere solo come simbolo e non cerca un contratto a “furor di popolo”. (…)