Krol: «In Napoli-Roma ho visto cose che non mi sono piaciute, non ho visto un Napoli unito»

Rudy Krol, alla Gazzetta (intervistato da Maurizio Nicita) non fa un parallelo tra questo Napoli e il suo che perse lo scudetto nella stessa, identica, maniera. A cinque giornate dalla fine, quel Napoli era a 35 punti con Juve e Roma. Aveva tre partite in casa (tra cui lo scontro diretto con la Juve) e due fuori. Ne giocò due di fila al San Paolo, contro il retrocesso Perugia e la Fiorentina, e fece un solo punto. E perse lo scudetto. Krol dice che il Napoli di Spalletti di inizio stagione e che contro la Roma ha visto cose che non gli sono piaciute.

Da uomo di calcio ho visto cose che non mi sono piaciute

Quando hai un obiettivo così importante e lo senti vicino, le forze dovrebbero moltiplicarsi. (…)

Non ho visto una squadra correre unita verso l’obiettivo. Ci sono momenti in cui si può andare in difficoltà in campo, ma bisogna aiutarsi. E poi non ho visto personalità.

Non mi ha convinto il passaggio alla difesa a cinque. (…) Se stai a cinque non puoi prendere gol in quella maniera. Rinforzi la linea con un uomo in più per non lasciare spazi e poi invece in due sbagliano, “escono” e creano l’occasione alla Roma per pareggiare.

Sponsorizza Mertens al fianco di Osimhen e dice: “Nonostante tutto quello che ho vinto con l’Ajax mi sono divertito di più con il Napoli”.