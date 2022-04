Elkann sulla Ferrari: «Sono felice di essere tornato a competere ai livelli più alti»

«La stagione è appena iniziata e in Formula 1 c’è una serrata competizione. Dobbiamo lavorare come team per ottimizzare ogni aspetto della nostra performance»

Ieri Il Giornale si interrogava sul silenzio di John Elkann in merito allo straordinario inizio di stagione della Ferrari. Proprio lui che ne è il presidente era l’unico a non aver ancora parlato per esprimere gioia o soddisfazione. Ipotizzava che fosse quasi un modo di marcare una distanza da Mattia Binotto e il suo staff, come se avesse già programmato la riorganizzazione.

Proprio oggi, il presidente della Ferrari ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l’assemblea degli azionisti.

“Due anni fa abbiamo dichiarato che avremmo dovuto lavorare molto per tornare a essere competitivi e, dopo due stagioni difficili, il campionato è iniziato in modo emozionante. Come tutti i nostri tifosi nel mondo, sono felice di essere tornato a competere al più alto livello. Sappiamo che la stagione è appena iniziata e in Formula 1 sei sempre circondato da una serrata competizione. Dobbiamo lavorare come team per ottimizzare ogni aspetto della nostra performance. Questo è lo spirito e l’approccio che voglio vedere a Imola e nel corso della stagione”.