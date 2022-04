CorMez: Adl si è affidato a Mertens per riprendere le fila della stagione

La sortita a casa del belga, leader della squadra, non ha avuto come unico tema il contratto. Il presidente ha voluto dare un segnale a gruppo, tecnico e tifoseria

Ieri il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è recato in visita a casa di Dries Mertens. Si lavora al suo rinnovo, ma l’argomento contratto non è stato l’unico dell’incontro. Il Corriere del Mezzogiorno sottolinea l’intenzione del presidente di affidarsi al belga per riprendere il discorso del campionato, ormai legato alla qualificazione Champions. Un modo per dare un segnale alla squadra, ma anche a Spalletti e alla tifoseria.

“Sì, Aurelio De Laurentiis ha scelto di dare innanzitutto questo segnale: un’ora a colloquio con il belga leader del gruppo. Il bomber all time, il ragazzo (neanche più tanto) che ha legato la sua vita a Napoli e al Napoli. Che quando non gioca incita i compagni dalla panchina. Dries Ciro Mertens, è lui il giocatore con cui De Laurentiis ha voluto parlare in privato. A lui si è affidato per riprendere le fila della stagione. Con lui ha discusso amabilmente per oltre un’ora anche del contratto”. “Un segnale importante anche verso Luciano Spalletti che aveva consigliato al presidente di trattenere il belga. Un segnale alla tifoseria depressa di questi giorni”.