Corsport: il Napoli lavora al rinnovo di Mertens, stipendio tra 1,2 e 1,5 milioni

«L’idea è quella di rinnovare al contratto di un anno con opzione su quello successivo. Ma l’aspetto economico non è prioritario». Mertens ha 35 anni

La visita di De Laurentiis a casa Mertens pare che abbia eccitato il cuore della tifoseria napoletana. Scrive il Corriere dello sport che sono stati insieme circa 90 minuti. Per parlare ovviamente del figlio di Dries, del crollo in campionato e del rinnovo al giocatore di 35 anni che non ha il fisico né di Cristiano Ronaldo né di Ibrahimovic.

Scrive il Corriere dello Sport a proposito del rinnovo di Mertens:

L’idea, considerando che il 6 maggio saranno 35 anni di centravanti, è di lavorare sulla base di una stagione (magari con opzione) a cifre nettamente inferiori ai 4,5 milioni attuali. Per intenderci: uno stipendio compreso tra 1,2 e 1,5 milioni. Con o senza bonus, si vedrà: tutti dicono che l’aspetto economico non è prioritario in questa storia e arrivederci al prossimo incontro. Ovvero, a fine campionato.