Zazzaroni: Mourinho non saprà perdere ma sa certamente come si vince

Sul Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni commenta il derby romano di ieri, vinto nettamente dalla Roma di Mourinho. Il tecnico giallorosso magari non saprà perdere, scrive, ma di certo sa come si vince.

“Speciale, o diversamente normale, Mou lo è stato senz’altro ieri pomeriggio: nelle scelte e nel prodotto delle sue decisioni”.

“Mou è l’immagine di sé anche quando la sua parte dell’Olimpico comincia a irridere i laziali con gli olè e lui pretende che il coro si esaurisca in fretta perché sul campo l’avversario va rispettato: Josè non saprà perdere, ma sa certamente come si vince e come ci si deve comportare quando si è davanti e sopra”.