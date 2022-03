Il sindaco di Roma ha il Covid, venerdì ha incontrato Immobile e Oliveira. Vigilia agitata del derby sotto il profilo sanitario.

Il primo brivido del derby di Roma lo ha regalato il sindaco Gualtieri. «Sono positivo al Covid», l’annuncio del primo cittadino. Un campanello d’allarme per il giallorosso Sergio Oliveira e il laziale Ciro Immobile che venerdì avevano presentato in Campidoglio l’iniziativa legata alla stracittadina «Together for Peace». Il secondo dovranno regalarlo i giocatori in campo, anche se questa sfida ha un sapore di Europa minore a differenza dei fasti di un decennio fa.