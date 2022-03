Il Giornale: In sette mesi la Juventus si è liberata di Ronaldo e di Dybala

Dybala è al centro delle notizie e della polemiche da quando la Juve ha fatto sapere di non essere interessata a rinnovare il contratto al calciatori argentino

Tony Damascelli su Il Giornale ha commentato la scelta della dirigenza bianconera sottolineando che “la storia si ripete” e la Juve “usa e getta” i propri dipendenti

Questa stagione passerà alla storia bianconera perché nel giro di sette mesi la Juventus si è liberata di Ronaldo e di Dybala. Un lusso unico per chi è fuori dall’Europa e dallo scudetto. Agnelli e Arrivabene corrono un rischio, dovranno portare a Torino un altro interprete di questo football, seguendo la storia bianconera da Sivori a Platini, da Baggio a Zidane. Alla ripresa del campionato la commedia del calcio prevede che Paulo Dybala possa giocare da avversario per l’ultima volta contro l’Inter. Può essere una beffa. Non sappiamo per chi.