Messaggero: Lazio, Tare incontra Mendes, Conceição potrebbe sostituire Sarri in panchina

L’incontro è avvenuto prima di Porto-Lazio, mercoledì. In Portogallo sono certi dell’avvicendamento, il prossimo anno, del resto il rinnovo ancora non c’è

Secondo quanto scrive Il Messaggero, mercoledì, prima di Porto-Lazio, il direttore sportivo biancoceleste, Igli Rare, ha incontrato Jorge Mendes in Portogallo. Potrebbe essere in vista un cambio in panchina tra Sarri e Conceição, l’anno prossimo. In Portogallo ne sono convinti.

“Chissà se stavolta il mercato si fa in anticipo proprio per le lamentele di Maurizio. C’è un contratto sino al 2023, ma manca ancora il rinnovo. Il ds Tare mercoledì ha incontrato l’agente Mendes e a Oporto sono convinti che proprio l’ex Conceição il prossimo anno sbarcherà sulla panchina della Lazio. Un nuovo ammiccamento c’è stato, ma forse è solo un avviso a Sarri, che rimane padrone del suo destino”.