CorSport: Sarri porta la Lazio in ritiro, non c’è giorno che non si interroghi sul suo futuro nel club

Ieri la squadra ha dormito a Formello e dopo la trasferta di giovedì a Oporto si trasferirà subito a Udine. Lotito tergiversa sul rinnovo

La cura a cui ha pensato Maurizio Sarri per la sua Lazio è quella di fare due ritiri in sette giorni. finora i ritiri obbligatori non erano quasi mai stati previsti in stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Ieri sera la Lazio ha pernottato a Formello. È capitato rarissime volte quest’anno. Di solito, da quando Mau si è insediato, i ritiri casalinghi sono sempre stati facoltativi”.

Il copione si ripeterà prima della sfida contro l’Udinese.

“La squadra partirà mercoledì per il Portogallo e da Oporto non farà rientro a Roma, raggiungerà direttamente Udine e vivrà in ritiro anche le giornate di venerdì e sabato. Così ha deciso Mau. Di tempo per parlare ce n’è e ce ne sarà”.

Ieri il tecnico non ha tenuto la conferenza stampa.

“Non passa giorno in cui non si interroghi su questa esperienza laziale, alterna momenti di beatificazione e di dannazione. È soggetto a oscillazioni anche il rapporto con Lotito, incredibilmente decollato a dicembre, salvo raffreddarsi a gennaio. L’ultimo contatto dal vivo tra tecnico e presidente risalirebbe a due giorni prima della conclusione del mercato, si videro a Formello. Da lì in poi solo un colloquio telefonico. Il contratto, invece, sarebbe sempre in mano al presidente, sta tergiversando. E Sarri, dopo il mercato deludente, sembra concentrato solo a portare la Lazio più in alto possibile, il resto si vedrà dopo. Certezze sul futuro non ce ne sono più”.