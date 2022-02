Messaggero: Lazio, Reina potrebbe aver finito le occasioni stagionali. Sarri sceglie Strakosha

Pepe Reina potrebbe aver terminato le sue presenze in stagione con la Lazio. Da quando in porta è tornato Strakosha, infatti, la squadra di Sarri ha cominciato a non prendere più gol e a portare a casa punti. Anche il tecnico lo ha capito, scrive il Messaggero.

“Quello col Bologna è stato il quarto clean sheet di fila in Serie A. Non succedeva dal marzo 2015 con Pioli. Un exploit quest’ultimo reso possibile anche dal cambio della guardia tra i pali. Sarri due mesi fa ha preferito la reattività di Strakosha all’abilità tecnica di Reina e i frutti si sono visti. I 4 gol subiti contro l’Udinese a inizio dicembre sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Da lì in porta è tornato Thomas lasciandola solamente in due occasioni. Con lui in 8 casi la saracinesca biancoceleste è rimasta chiusa, 4 dei quali nelle ultime 4 sfide di campionato. Nei quarti di finale di Coppa Italia i biancocelesti sono stati l’unica big – con la Juve – a cambiare l’estremo difensore, ma il ritorno di Reina, con ampia partecipazione della retroguardia, è stato un disastro. Col Bologna invece riecco Thomas e la Lazio non ha preso gol. Non può essere solo un caso, Sarri lo sa, e per questo difficilmente non sceglierà lui giovedì. Reina potrebbe aver finito qui le sue occasioni stagionali. D’altronde il portiere spagnolo era arrivato nella Capitale per fare da vice a Strakosha salvo poi scavalcarlo a sorpresa nelle gerarchie. Da due mesi però la musica è cambiata e stavolta Pepe si è messo l’anima in pace”.