È morto Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo

Aveva 80 anni. A Natale era stato ricoverato di urgenza in terapia intensiva, stanotte il decesso in una clinica in provincia di Bologna dove era ricoverato da qualche giorno

L’ex presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, è morto questa notte nella clinica di Cotignola, in provincia di Ravenna, dove era ricoverato da qualche giorno. Aveva 80 anni. A Natale Zamparini era stato ricoverato in terapia intensiva, a Udine, operato d’urgenza per una peritonite. Dopo qualche giorno era tornato a casa, ma le sue condizioni avevano consigliato un nuovo ricovero. Questa notte intorno alle 2 il suo cuore ha smesso di battere.

Zamparini aveva acquistato il Palermo dopo essere stato presidente del Venezia. Con lui il club siciliano aveva raggiunto, dopo trent’anni, la promozione in serie A e, in seguito, la qualificazione alla Coppa Uefa e all’Europa League.

Nella sua carriera di presidente ha comprato tanti campioni del calibro di Cavani, Amauri, Pastore, Dybala.

Finito agli arresti per le complesse vicende giudiziarie in cui era stato coinvolto, anche il Palermo era arrivato al fallimento, ripartendo dalla serie D.

Nei mesi scorsi Zamparini era stato colpito dalla tragedia delle morte del figlio Armando, trovato cadavere nella sua abitazione di Londra.