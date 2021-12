Non si tratta di Covid. Le condizioni dell’ex presidente del Palermo sarebbero molto gravi. Si trova all’ospedale di Udine

Ore difficili per Maurizio Zamparini: l’ex presidente del Palermo è stato operato d’urgenza all’ospedale di Udine per delle improvvise complicazioni del suo stato di salute e si trova, attualmente, in terapia intensiva. Le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi. Non si tratta di Covid.