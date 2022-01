Szczesny no vax? Allegri annuncia: «L’ultimo a vaccinarsi, aspetta il Green Pass»

In base alle nuove norme entrate in vigore ieri, il polacco non può avere contatti diretti col resto del gruppo. La situazione sarà regolarizzata nei prossimi giorni

Nella conferenza stampa con cui ha presentato la sfida di Supercoppa con l’Inter, Max Allegri ha annunciato che in porta, domani, gioca Perin. Il motivo? Szczesny, che ha iniziato solo pochi giorni fa l’iter vaccinale, non ha ancora il green pass. Che gli arriverà nei prossimi giorni. In ossequio al rispetto delle nuove norme entrate in vigore ieri, 10 gennaio, il portiere polacco non potrebbe infatti avere alcun contatto diretto – neanche in pullman o in ritiro – con gli altri tesserati della Juventus, neanche nelle ore di avvicinamento alle partite.

Il problema, comunque, è stato già risolto. Szczesny si è vaccinato, “è stato l’ultimo”, in base a quanto dice Allegri. E quindi già nelle prossime settimane potrà tornare a svolgere regolarmente tutte le attività in gruppo.