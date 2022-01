Sarri: «Preferirei rimanere fuori dalle Coppe per plasmare la squadra». Tensioni con Tare, oggi vede Lotito

Il Messaggero: «Non ha festeggiato, non ama il suo compleanno. Non sente sua questa Lazio, non ha gente votata al suo gioco»

Guerra di nervi alla Lazio tra Sarri, Tare e Lotito. Ne scrive Il Messaggero:

Quanto Lotito non c’era, Sarri e Tare hanno ballato. La tensione fra i due era nell’aria da giorni a Formello ed è emersa nelle parole del post- gara di Maurizio a San Siro. Il tecnico si è irritato quando il ds ha parlato di «occasioni da cogliere» a gennaio.

Nemmeno un brindisi per i suoi 63 anni con squadra e staff tecnico: il mister non aveva nulla da festeggiare, non ama il suo compleanno. È un tipo solitario, difficile così entrare nel cuore del gruppo, ma ora è ancora più solo.

Maurizio non sente sua questa Lazio, perché non ha gente votata al suo gioco. Prima qualche big sembrava

remargli contro, ormai si è accorto che non è invece mancanza d’impegno. È peggio.

Serve corsa, dinamismo per il Sarrismo. Solo rinforzi dal mercato possono ricostruirlo. A dieci giorni dall’apertura, l’allenatore è uscito allo scoperto: «Mai parlato con la società di obiettivo Champions, ma di un anno di cambiamento. Io preferirei rimanere fuori dalle Coppe per plasmare meglio la squadra il prossimo anno, ma capisco che andare in Europa alla società faccia comodo». Sa bene, insomma, come la pensa Lotito, tornato ieri finalmente da Cortina anche per vederlo: oggi potrebbe consumarsi un faccia a faccia dopo le dure parole del tecnico.