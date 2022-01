Molotov contro il pub di Conor McGregor

Attimi di paura la notte scorsa a Dublino, quando degli sconosciuti hanno lanciato delle bombe contro il locale chiuso in cui il campione cucinava per gli amici

Secondo quanto riportano i media irlandesi e la polizia locale “The notorious” stava cucinando per alcuni suoi amici, quando due persone su uno scooter sono sfrecciate davanti al locale a tutta velocità lanciando contro la facciata gli ordigni.

La polizia ha avviato un’indagine: due molotov sono esplose, altre due sono state trovate nei paraggi.

Nessuno è stato ferito fortunatamente e non ci sono stati danni al locale che oggi ha aperto regolarmente i battenti. Grandissima invece la paura per i presenti,

McGregor, uno dei campioni mito per Cristiano Ronaldo che aveva svelato di preferire di guardar Ele arti marziali in tv. invece che le partite di calcio, aveva rilevato il locale due anni fa per tre milioni di euro, trasformandolo in un locale cult della capitale irlandese: