Ronaldo si scoccia di vedere il calcio in tv: “Preferisco le arti marziali miste”

Il portoghese è un fan degli sport di combattimento: “Ma io non a avrei potuto fare il pugile, ci devi nascere. Sei solo sul ring, il calcio è diverso”

Cristiano Ronaldo si scoccia di guardare il calcio in tv. Preferisce la boxe, o le arti marziali miste. La star della Juve è una grande fan delle MMA e degli sport da combattimento in genere, sul suo account Instagram ha varie fato con Floyd Mayweather, Anthony Joshua e Conor McGregor.

Ne ha parlato col pugile kazako Gennady Golovkin per un nuovo documentario su DAZN. Una chiacchierata durante la quale hanno anche discusso del desiderio di Ronaldo di prolungare la sua carriera calcistica in modo simile al veterano del tennis Roger Federer.

“Giocare a calcio è la mia passione, ma preferisco guardare altri sport in TV”, ha detto. “Tra guardare una partita di calcio o un incontro di boxe o UFC, scelgo boxe o UFC. Ma non credo che avrei potuto essere un pugile, è dura. Devi nascere per questo, con quel dono. Io penso di essere nato per essere un calciatore professionista, pensavo di avere quel dono sin dall’inizio e mi sono detto: “Coglierò questa opportunità con le mie mani”.

“Penso che praticare la boxe sia utile per il calcio perché acuisce i tuoi sensi e impari a muoverti. Ma il pugilato è un po’ più difficile perché sei solo. Lavori in palestra, hai la tua squadra, ma poi non giocano con te, si allenano solo con te. Nel nostro caso è diverso, è più divertente perché ci alleniamo, ridiamo, è un tipo diverso di sacrificio”.